Новый год алматинцы встретят без снега, заявили синоптики

Вид на Алматы. Иллюстративное фото: Sergey Panikhin / Getty Images

Алматинцев к Новому году ожидает сравнительно теплая погода, а также, вероятнее всего, полное отсутствие снега, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали изданию в "Казгидромете", осадки в виде мокрого снега ожидаются лишь 26 декабря, а 31 числа в городе будет переменную облачность без осадков с ветром до 5 м/с.

"Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла, предварительно, без осадков", - сообщили метеорологи.

Отмечается, что такой теплый декабрь в последний раз был ровно 10 лет назад - в 2011 году.

"Декабрьская норма осадков в Алматы составляет 42 миллиметров. Сейчас в городе температура воздуха колеблется от 0-5 до 5-10 градусов мороза. Дневные температуры колеблются в пределах от 0 до 5 тепла. В этом году температура воздуха поднималась максимум до 13,5 градуса тепла", - добавили в "Казгидромете".

Между тем, в январе количество осадков не должно превысить норму в 33 мм. В первом месяце нового года во время осадков ожидается туман и гололед.

Ранее синоптики рассказали о погоде в стране на ближайшие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948450-novyy-god-almatintsy-vstretyat-bez-snega-zayavili-sinoptiki/