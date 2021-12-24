Похолодание ожидается в Казахстане

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Синоптики озвучили прогноз погоды на грядущие выходные - период с 25 по 27 декабря, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В ближайшие несколько дней на большей части страны ожидается непогода и осадки, жителям северных регионов синоптики обещают снег, гололед, туман, порывистый ветер и низовую метель.

Как отмечают метеорологи, похолодание и неустойчивый характер погоды связаны с прохождением атмосферных фронтальных разделов через территорию Казахстана.

Между тем небольшое потепление ожидается на западе страны - днем температура воздуха здесь составит от +3 до -13 градусов, ночью - от 3 до 13 градусов мороза. На северо-западе ночью ожидается от 7 до 23 градусов мороза, днем - от 2 до 11 градусов ниже нуля, на севере республики температура воздуха ночью составит от 20 до 33 градусов мороза, днем потеплеет до -5...-15 градусов.

Тем временем в центре, на востоке и северо-востоке Казахстана, наоборот, похолодает до 25 градусов ниже нуля ночью и 20 градусов мороза днем. В южных областях также ожидается похолодание - плюсовая температура сменится 20-градусными морозами, на юго-востоке страны также ожидаются морозы до 8 градусов ночью, и 10 градусов ниже нуля - днем.

Ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в пятницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948370-poholodanie-ozhidaetsya-v-kazahstane/