Казахстанским СМИ запретят публиковать кадры жестокого обращения с животными

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, будут ли наказывать СМИ за новости о жестоком обращении с животными, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня сенаторы приняли в двух чтениях проект закона "Об ответственном обращении с животными".

Представители СМИ поинтересовались, будут ли наказывать СМИ за новости о жестоком обращении с животными.

"Такого законопроект не предполагает. Это если в СМИ будут выставляться именно кадры жестокого обращения, убийства или нанесения каких-то увечий, за это предусмотрена ответственность", - сообщил министр.

По словам главы ведомства, документ предполагает, что журналисты не смогут публиковать открытые кадры, например, избиения тюленя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948172-kazahstanskim-smi-zapretyat-publikovat-kadry-zhestokogo-obrascheniya-s-zhivotnymi/