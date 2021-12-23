Читатели NUR.KZ собрали 65 млн тенге за год на спасение и лечение детей

Иллюстративное фото: pixabay.com

Болезнь детей - страшное событие, которое может произойти в жизни родителей. Еще ужаснее тот факт, что лечение и дальнейшая реабилитация порой стоят таких сумм, при виде которых у многих опускаются руки. Миллионные счета за здоровье своего малыша может оплатить не каждый, но с помощью неравнодушных граждан многим удается получить квалифицированную помощь, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, за 2021 год читатели NUR.KZ помогли собрать 65 415 625 тенге на лечение и реабилитацию детей. Около 50 семей получили неподъемную для самостоятельного сбора помощь. Вот - лишь несколько историй из тех, что мы публиковали в течение этого года, каждый раз надеясь, что очередной ребенок сможет получить качественное лечение и начать жить полноценную жизнь.

"Два тенге от каждого спасут мою дочь"

Лейле Бахтыбаевой из Актау в семь месяцев диагностировали миелодиспластический синдром и ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Три с половиной года девочка лечилась в местных больницах, проходя через множество анализов, переливаний крови. В результате ей понадобилась операция по трансплантации костного мозга в Стамбуле.

Казахстанцы собрали для девочки 4 миллиона тенге, что оказалось хорошим подспорьем для семьи, ведь общая сумма на лечение в 46 миллионов тенге для семьи просто неподъемна.

Операция в Сеуле

Еще один маленький казахстанец, пятилетний Асанали Кабанбай, страдает от рака крови. Помочь ему могут в Корее. Именно там ему решили сделать операцию по пересадке костного мозга, донором для которой стал его старший брат.

Весной 2021 года родители заметили, что у ребенка поднялась температура, началось кровотечение из носа. По результатам анализа крови ребенка госпитализировали, а затем выставили страшный диагноз. Лечение не помогало, количество раковых клеток росло. Решено было ехать в Корею, а для этого - продать квартиру. Однако на лечение не хватило еще 86 миллионов тенге. Казахстанцы смогли помочь маленькому Асанали собрать еще немалых 3,2 миллиона тенге.

"За что мне эта болезнь?"

Нина Гришина простыла в сентябре 2019 года, но после похода по врачам выяснилось: у ребенка не просто простуда, у нее - острый лимфобластный лейкоз. Шестилетняя девочка стала получать лечение, она прошла шесть блоков химиотерапии, вливание крови, пережила тошноту, потерю аппетита, но вышла в ремиссию.

Но через год у нее случился рецидив. Нине понадобилась пересадка костного мозга в Стамбуле. К сбору выставили сумму в 26 миллионов тенге, из которых 2,5 миллиона помогли собрать читатели нашего портала.

Трансплантация костного мозга в Турции

К сожалению, частая болезнь детей, с которой родители обращаются за помощью - рак. Несмотря на то, что в 21-м веке это не приговор, лечение требует серьезных затрат. Зачастую больному малышу приходится делать трансплантацию костного мозга.

С такой же проблемой обратились родители трехлетнего Кирилла Смирнова из Шиели Кызылординской области. Ему поставили диагноз "неходжкинская лимфома в третьей стадии", метастазы обнаружились уже в легких и печени. Кирилл прошел 6 блоков химиотерапии, 6 долгих месяцев лечения в Алматы.

Болезнь у мальчика перешла в ремиссию, но через пару месяцев он снова заболел - метастазы пошли в легкие и почки. Ему понадобилась трансплантация костного мозга, которую должны были провести в Стамбуле. На лечение нужно 55 млн тенге, родители смогли собрать своими силами 3 миллиона. А наши читатели - 2,3 миллиона тенге.

"Времени очень мало"

Пятимесячный Алихан Еркин уже познал все трудности жизни: у ребенка обнаружили цитомегаловирусный гепатит и цирроз печени. Малышу тоже потребовалась трансплантация печени в турецкой клинике.

На второй день после выписки из роддома участковый врач-педиатр сообщил, что у ребенка физиологическая желтушность. Сдав анализы, родители узнали, что у сына цитомегаловирусный гепатит. Также был поставлен диагноз: врожденные агенезия, аплазия и гипоплазия желчного пузыря.

Ребенку была показана трансплантация печени, но для проведения такой операции в Казахстане ребенок маловесный. Семье советовали подождать два месяца, чтобы ребенок подрос и набрал вес, но гарантий того, что эти два месяца малыш переживет, не было.

Жазира и ее супруг направили документы в заграничные клиники и получили приглашение от турецкой клиники Memorial, где дали надежду на положительный исход операции. Из необходимых 26 миллионов тенге семья собрала 5,5 миллионов. А неравнодушные люди помогли собрать еще 2,5 миллиона.

Родился без ушка

Никита Пучков из Талгара Алматинской области родился с врожденной патологией ушка и ему сразу был поставлен диагноз: левосторонняя микротия (отсутствие ушной раковины) и атрезия (отсутствие слухового прохода), кондуктивная тугоухость 3-4 степени слева.

Мальчику требовалась операция по восстановлению слуха и реконструкции ушной раковины, которую мог провести хирург из Индии, который приехал в Нур-Султан. На лечение нужна была сумма в 13,5 миллионов тенге, из которых семья собрала 8,3 миллиона. Еще чуть более миллиона собрали наши читатели, в результате мальчику провели операцию по пластике уха.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Конечно, провести такие сборы было бы сложно без помощи волонтеров. Дело в том, что для публикации таких материалов требуется не только тщательная проверка документов, но и дальнейшая поддержка родителей, отправившихся на лечение. В этом направлении большую работу проводит волонтерский клуб "Добрянка KZ".

"Проекту "Добрянка KZ" уже около трех лет, изначально благотворительный проект был задуман как информационная поддержка мам, которые ведут сбор посредством соцсетей. Лечение - затратный процесс, бывает, что реабилитация нужна из года в год, и многие семьи не могут покрывать расходы самостоятельно.

Надежда только на неравнодушных граждан. Прежде чем рассказать о ребенке на всю страну, мы проверяем все документы, чтобы обезопасить сбор, а также чтобы пожертвованные неравнодушными людьми средства попали по назначению. За 2021 год нашими волонтерами была проведена большая работа, была оказана помощь 50 семьям на общую сумму 65 миллионов тенге. То, что не под силу одной семье, мы можем сделать вместе", - рассказала руководитель клуба волонтеров Наталья Цыкунова.

Немалую помощь в качестве медиаволонтера оказывает депутат мажилиса парламента РК Алия Абсеметова.

"Волонтерство - это состояние души. Заниматься онлайн-волонтерством или медиаволонтерством, увидеть людей, увидеть их боль, почувствовать и передать через СМИ так, чтобы люди узнали и начали сопереживать и захотели помочь - большой труд.

Хочу поблагодарить команду волонтеров, которая осуществляет сбор и проверку информации; благодарю редакцию NUR.KZ за предоставленную возможность. Есть выражение: не бывает чужих детей.

Я бы хотела поблагодарить каждого казахстанца за то, что он не прошел мимо, прочитав историю, хочу выразить огромную благодарность, большое человеческое спасибо каждому, кто помогает спасать детей", - заявила Алия Абсеметова.

В свою очередь, мы тоже хотим выразить большую благодарность нашим читателям за неравнодушие и готовность оказать помощь согражданам в трудную минуту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947965-chitateli-nurkz-sobrali-65-mln-tenge-za-god-na-spasenie-i-lechenie-detey/