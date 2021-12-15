Алматинцев возмутили гонки двух автобусов на дороге (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

Алматинцев возмутило поведение водителей общественного транспорта на дороге - два водителя никак не могли поделить дорогу и устроили между собой гонки, передает корреспондент NUR.KZ.

Водители двух автобусов маршрутов №71 и №33 "устроили байгу" на дороге - они пытались обогнать друг друга. Все это снял на видео другой автолюбитель, ролик опубликовал Instagram-аккаунт kris.p.almaty.official.

"Что делают? Что за байга у них тут? Это же общественный транспорт! Что за суета? Зачем они между собой байгуют? Не пускали минут 30, пробка была бешеная", - прокомментировал кадры автор ролика.

Алматинцы поддержали возмущенного автолюбителя в комментариях. Они считают, что водителей общественного транспорта нужно привлечь к ответственности.

"Им все равно до окружающих автомобилей, да и на людей в салоне тоже...", "Надоели эти гонщики, им уже и целую полосу на проезжей части сделали, они все равно вылезают на полосы общего движения, и еще байгуют", "Сразу обоих прав лишить и все: одного - за двойную сплошную, а другого - за опасное вождение", - пишут горожане под постом с видеороликом.

В комментариях отметился и замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов. Он сообщил, что информация принята и будет проверена полицейскими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947034-ustroili-baygu-ne-podelivshie-dorogu-voditeli-avtobusov-vozmutili-almatintsev-video/