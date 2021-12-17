Казахстанцев поздравили с 30-летием независимости из космоса (видео)

Марк Томас Ванде Хай. Кадр из видео: facebook.com/usembassy.nursultan

Американский астронавт Марк Томас Ванде Хай записал видеообращение к казахстанцам с МКС. Его публикует посольство США в Казахстане на своей официальной странице в Facebook.

"Очень рад выразить свои самые теплые пожелания от меня и моих товарищей по команде по случаю 30-летия независимости Казахстана и 30-летия казахско-американских отношений.

Три десятилетия назад США стали первой страной, признавшей независимость Казахстана. С тех пор наши страны установили крепкие и широкомасштабные отношения, которые включают сотрудничество в области исследования космоса", – сказал астронавт.

По словам Ванде Хая, ему дважды посчастливилось вылететь с "Байконура". Он отметил, что именно благодаря поддержке Казахстана США продолжает работу по обеспечению постоянного присутствия человека на борту МКС.

"Еще раз поздравляю с 30-летием независимости и 30-летием нашей дружбы", – заключил астронавт и сделал трюк в невесомости.

Ранее казахстанцев с 30-летием независимости страны поздравили боксер Геннадий Головкин и певец Димаш Кудайберген.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947266-kazahstantsev-pozdravili-s-30-letiem-nezavisimosti-iz-kosmosa-video/