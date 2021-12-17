Алматинцев восхитил салют в честь Дня Независимости (видео)

Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера алматинцы могли полюбоваться салютом в честь 30-летия независимости Казахстана. Акимат Алматы на своей Instagram-странице поделился видеороликом праздничного фейерверка.

Полюбоваться салютом можно было в девять часов вечера на площади "Астана" - напротив здания Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ).

В соцсетях горожане делятся эмоциями от зрелища.

"Ой, было здорово. Что ни говори, все соскучились по салюту!", "Был обалденно красивый салют, люди с таким восторгом смотрели на него", "Салют был просто шикарен... спасибо за яркие эмоции, давно такого не было восторга! Детям очень понравилось", "Салют суперский был, аж дух захватывал!" - пишут алматинцы в соцсетях.

Напомним, ранее в акимате города сообщали, что всего в честь празднования юбилейной даты в Алматы проведут более 110 различных мероприятий.

В Нур-Султане праздничный салют запускали в канун Дня Независимости, 15 декабря.

Видео можно посмотреть, пролистнув "карусель".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947248-almatintsev-voshitil-salyut-v-chest-dnya-nezavisimosti-video/