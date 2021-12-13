Будет ли салют в Нур-Султане в День независимости, рассказали в акимате

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В пресс-службе акимата Нур-Султана рассказали, будет ли проведен фейерверк в честь Дня независимости, передает корреспондент NUR.KZ.

"В рамках празднования Дня независимости РК планируется провести праздничный салют 15 декабря за счет спонсорских средств", – сообщили в столичном акимате.

Салют будет проведен в 21:00 на следующих территориях:

территория Ботанического сада;

левая набережная реки Ишим, севернее Атырауского моста;

северная сторона реки Акбулак, в районе пересечения улицы Пушкина и проспекта Абылай хана.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцы отдохнут в грядущие праздники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946753-budet-li-salyut-v-nur-sultane-v-den-nezavisimosti-rasskazali-v-akimate/