Салют в честь 30-летия независимости запустят в Алматы

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В Алматы запустят праздничный салют в честь 30-летия независимости, передает корреспондент NUR.KZ.

Запуск салютов состоится 16 декабря в 21:00 на площади "Астана" - напротив здания Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ).

Также в акимате города сообщили, что всего в честь празднования юбилейной даты в Алматы проведут более 110 различных мероприятий.

Так, к примеру, 15 декабря в Доме школьников №1 пройдет концерт "Жасай бер, қазақ елі". В этот же день в Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Н. Сац будет организовано мероприятие с участием деятелей культуры и искусства "Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек". Кроме того, пройдет экоакция на берегу озера Сайран с участием молодежи.

16 декабря университет "Туран" организовывает флешмоб, а в Государственном театре оперы и балета имени Абая пройдет показ премьеры оперы "Аблай хан".

В День Независимости в Национальной библиотеке РК пройдет мероприятие "Тұғыры биік Тәуелсіздік", сообщили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нур-Султане запустят праздничный салют, однако он состоится 15 декабря за счет спонсорских средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946916-uvidyat-li-almatintsy-salyut-v-chest-30-letiya-nezavisimosti-rasskazali-v-akimate/