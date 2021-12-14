Салют в честь 30-летия независимости запустят в Алматы

В Алматы запустят праздничный салют в честь 30-летия независимости, передает корреспондент NUR.KZ.
Запуск салютов состоится 16 декабря в 21:00 на площади "Астана" - напротив здания Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ).
Также в акимате города сообщили, что всего в честь празднования юбилейной даты в Алматы проведут более 110 различных мероприятий.
Так, к примеру, 15 декабря в Доме школьников №1 пройдет концерт "Жасай бер, қазақ елі". В этот же день в Государственном академическом русском театре для детей и юношества имени Н. Сац будет организовано мероприятие с участием деятелей культуры и искусства "Тәуелсіздік игілігі үшін еңбек". Кроме того, пройдет экоакция на берегу озера Сайран с участием молодежи.
16 декабря университет "Туран" организовывает флешмоб, а в Государственном театре оперы и балета имени Абая пройдет показ премьеры оперы "Аблай хан".
В День Независимости в Национальной библиотеке РК пройдет мероприятие "Тұғыры биік Тәуелсіздік", сообщили в акимате.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нур-Султане запустят праздничный салют, однако он состоится 15 декабря за счет спонсорских средств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946916-uvidyat-li-almatintsy-salyut-v-chest-30-letiya-nezavisimosti-rasskazali-v-akimate/