Флаги нарисовали в фотошопе на балконах жителей Алматинской области

Скриншот: 5region.kz

В социальных сетях бурно обсуждают публикацию акимата Панфиловского сельского округа в Алматинской области с казахстанскими флагами на балконах многоэтажного дома. Внимательные пользователи заметили, что, возможно, здесь не обошлось без фотошопа. Ситуацию прокомментировали в акимате Талгарского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Публикацию со страницы в соцсетях акимат быстро удалил. Однако скриншот успело сделать издание "Пятый регион".

"Фото привлекло внимание неестественным положением флагов. Мы засомневались и увеличили снимок. Как оказалось, ветки дерева могут свободно находиться под флагом, не создавая неровности, также флаги могут висеть ниже точек крепления", - говорится в публикации.

Скриншот: 5region.kz

Журналисты обратились к профессиональному дизайнеру, который заявил, что "это, без сомнений, фотошоп, очень халтурная работа".

На резонанс отреагировали в акимате Талгарского района, куда входит Панфиловский сельский округ. На своей официальной странице в Instagram ведомство решило объяснить ситуацию.

Скриншот: 5region.kz

"Маленькая ошибка специалиста сельского акимата превратилась в грандиозную новость в соцсети", - начали в районном акимате.

В ведомстве отметили, что 10 декабря в Алматинской области прошла акция "Терезедегі ту", цель которой - воспитание чувства патриотизма граждан. В мероприятии участвовал и акимат Панфиловского сельского округа.

"Специалист отдела сельского акимата заранее взял разрешение у пяти семей, проживающих в пятиэтажном доме, для того, чтобы вывесить на их балконы государственные флаги. Жители с радостью согласились.

Но, к сожалению, в оговоренное время дома оказалась лишь одна семья, остальные, как потом выяснилось, уехали кто-то в Алматы, а кто-то отдыхать с семьей за город.

В итоге специалист вывесил лишь один флаг. Но перед публикацией, так как было разрешение собственников квартир, решил нарисовать остальные флаги. Но сразу после 5 минут удалил данное фото", - признали в акимате Талгарского района.

Здесь добавили, что пользователи успели сделать скриншот, после чего посыпались насмешки.

Однако, считают в ведомстве, в действиях специалиста не было ничего противозаконного, тем более у работника не было намерений очернить государственную символику. Он признал свою ошибку и сразу удалил публикацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946920-flagi-narisovali-v-fotoshope-na-balkonah-zhiteley-almatinskoy-oblasti/