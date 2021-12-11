Казахстанка продефилировала в полуфинале на "Мисс Вселенная - 2021"

Азиза Токашова. Фото: instagram.com/misskazakhstan_official

Казахстанка Азиза Токашова продефилировала в полуфинале международного конкурса красоты "Мисс Вселенная - 2021". На видео попали ее выходы в национальном костюме и в вечернем платье, передает NUR.KZ.

Видеозаписи выходов Токашовой были опубликованы на странице "Қазақстан Аруы / Мисс Казахстан" в Instagram.

Во время дефиле в национальной одежде девушка вышла на сцену в пышном наряде яркого бело-красного цвета с традиционным саукеле на голове.

Отмечается, что жюри также оценили выход девушки в купальнике, однако на видео он не попал.

Финал 70-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" состоится в ночь с 12 на 13 декабря текущего года.

Напомним, что ранее Азиза записала видеоролик, в котором рассказала о себе, своей семье, увлечениях и мечтах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946480-kazahstanka-prodefilirovala-v-polufinale-na-miss-vselennaya-2021/