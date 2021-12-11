Алматинка, претендующая на титул "Мисс Вселенная", рассказала о себе (видео)

Азиза Токашова. Фото: instagram.com/aziza_habibi

Участница конкурса "Мисс Вселенная" от Казахстана Азиза Токашова записала видео, в котором рассказала о себе, своих увлечениях, своей семье, а также о планах и мечтах на будущее, передает NUR.KZ.

Рассказ Токашовой о себе в рамках юбилейного 70-го конкурса "Мисс Вселенная" был опубликован на официальном YouTube-канале "Miss Universe".

Алматинка поведала, что выросла в неполной семье, что привило ей особо трепетное отношение к детям. После окончания средней школы Азиза решила заняться маркетингом и связями с общественностью.

Еще в студенческие годы красавица увлеклась благотворительностью.

Она рассказала историю о том, как много лет назад на президентской елке встретила маленького мальчика с нарушениями зрения. Он был очень талантлив в игре на музыкальных инструментах и мечтал о карьере пианиста.

Спустя годы Азиза с помощью своих подписчиков помогла парню сделать шаг навстречу мечте - на собранные деньги она купила ему фортепиано.

Девушка активно занималась благотворительностью во время пандемии и особое внимание она уделяет детям с ДЦП.

По словам Токашовой, ей интересен маркетинг (она получила степень по экономике и маркетингу), а также искусство и творчество: девушка часто посещает светские мероприятия и художественные выставки.

Мечта Азизы - организовать благотворительный бал в Казахстане, в котором она могла бы полностью раскрыть свою страсть к творчеству и добрым делам.

Все собранные средства она планирует жертвовать на поддержку детей с церебральным параличом.

Голосование за участниц конкурса "Мисс Вселенная" уже стартовало на официальном сайте мероприятия. Проголосовать за Азизу можно по этой ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946469-almatinka-pretenduyuschaya-na-titul-miss-vselennaya-rasskazala-o-sebe-video/