Почему переписчики приходили не ко всем, объяснили в Бюро нацстатистики

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В Бюро национальной статистики ответили на критику казахстанцев. Накануне ведомство обнародовало первые итоги переписи населения. Но не всех граждан устроили представленные результаты, передает КТК.

Среди возмущенных были в основном те, кто не проходил перепись ни онлайн, ни офлайн. Многие уверяют, что переписчиков не видели, анкеты на сайте не заполняли. И удивляются: как получилась цифра в 19 млн 169,5 тыс.

В Бюро нацстатистики говорят обратное: счетчики обошли всех, однако не всех застали дома, а кто-то и вовсе отказался открывать дверь.

Впрочем, как отметили в Бюро, глобально на результатах это не отразится. Без ответа остались лишь детальные вопросы. Что касается основных данных, эта информация уже есть в цифровых базах госорганов. Поэтому неучтенных граждан в стране не осталось.

"Львиная доля – они пройдены. То есть, там непрошедших удельный вес, по нашим предварительным подсчетам, он будет минимальный. То есть, по ним данные взяты из государственных органов, баз данных, которые есть. То есть, они ими дополнены. Никто в численности населения без учета не остался", – пояснил официальный представитель "Переписи населения 2021" Олжас Сайлаубекулы.

Источник: КТК

Напомним, перепись населения в Казахстане должна была пройти в 2020 году, однако ее перенесли из-за эпидемии коронавируса.

30 октября основной этап переписи населения в стране завершился. После этого пройти перепись не успевшие казахстанцы могли еще неделю – до 8 ноября.

Накануне президенту страны Касым-Жомарту Токаеву доложили об итогах переписи населения в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946222-pochemu-perepischiki-prihodili-ne-ko-vsem-obyasnili-v-byuro-natsstatistiki/