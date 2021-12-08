Тепломагистраль восстановили после прорыва в Алматы

Фото с места событий: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работу тепломагистрали восстановили после прорыва, который произошел вчера на проспекте Рыскулова в Алматы. Как рассказали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети", теплотрасса работает в заданном режиме, передает NUR.KZ.

"Последствия порыва тепломагистрали на участке, проходящем через пересечение проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова, ликвидированы.

Восстановление сегмента трубопровода диаметра 1000 мм после аварии, произошедшей 7 декабря, завершено. Тепломагистраль после испытания вновь введена в строй и работает в заданном режиме", - сообщили в компании.

Кроме того, чтобы восстановить движение по улице, на месте прорыва поверх грунта положили специальные плиты до восстановления асфальтного покрытия.

Движение по проспекту в западном направлении было частично открыто с 18.30 часов 7 декабря. Полностью движение удалось восстановить к сегодняшнему утру - 9.00.

В компании также призвали алматинцев обращаться в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по телефону: +7 727 3780665 в случае выброса воды или пара и не предпринимать самостоятельных действий.

Напомним, утром 7 декабря в Алматы произошел прорыв теплотрассы, улицу заволокло паром. Движение по проспекту Рыскулова было частично закрыто.

Корреспондент NUR.KZ выезжал на место события и рассказал, как обстоит дело на проспекте Рыскулова, где и произошло ЧП.

В ТОО "АлТС" сообщали, что последствия будут ликвидированы к 22.00 часам 7 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945863-teplomagistral-vosstanovili-posle-proryva-v-almaty/