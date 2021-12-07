Дороги заволокло паром из-за порыва теплотрассы в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris.p.almaty.official

В Алматы сегодня, 7 декабря, утром прорвало теплотрассу, из-за чего проезжую часть одной из улиц заволокло паром. Горожане делятся в соцсетях видеороликами с места происшествия, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ южной столицы Ян Гирин, по предварительным данным, произошел порыв теплотрассы на участке в районе пересечения проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова.

"К месту аварии в экстренном порядке выехала аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети". Подробности выясняем", - добавил Гирин.

Заявление в связи с аварией на теплотрассе сделали и в департаменте полиции Алматы.

"В связи с порывом теплотрассы движение по проспекту Рыскулова в западном направлении от улицы Жансугурова до улицы Розовая закрыто. Ограничение будет действовать до восстановления дорожного полотна", - сообщили в полиции.

Горожан призвали заранее продумать свой маршрут.

В акимате сообщили, что подача горячей воды уже восстановлена.

"Проведено переподключение потребителей, подача горячей воды восстановлена в оперативном порядке. Пострадавших и жертв нет.

Дорожной полицией регулируется движение транспорта, просим горожан корректировать свой маршрут и объезжать данный участок", - говорится в сообщении ведомства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945609-dorogi-zavoloklo-parom-iz-za-poryva-teplotrassy-v-almaty-video/