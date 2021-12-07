Порыв теплотрассы в Алматы: что происходит на месте ЧП (фото, видео)

Фото с места событий: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня в Алматы прорвало теплотрассу, из-за чего проспект Рыскулова заволокло паром. Что происходит на месте происшествия прямо сейчас, узнал корреспондент NUR.KZ.

Ранее горожане опубликовали в соцсетях видео с места аварии. Некоторым алматинцам удалось запечатлеть момент порыва теплотрассы - на кадрах видно, как из-под земли бьет огромный фонтан горячей воды.

Фото с места событий: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщал, что к месту аварии в экстренном порядке выехала аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети".

Фото с места событий: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В связи с аварией полиция закрыла движение по проспекту Рыскулова в западном направлении от улицы Жансугурова до улицы Розовая.

Фото с места событий: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет, а подача горячей воды уже восстановлена.

Фото с места событий: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото с места событий: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1945622-poryv-teplotrassy-v-almaty-chto-proishodit-na-meste-chp-foto-video/