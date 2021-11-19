Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре и январе

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В декабре казахстанцы празднуют два государственных праздника - День Первого Президента и День Независимости. В общей сложности в следующем месяце казахстанцы отдохнут 11 дней, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на портал электронного правительства.

Декабрь для казахстанцев начнется с праздничного выходного - 1 числа страна празднует День Первого Президента, который в этом году выпал на среду.

16 и 17 декабря, которые выпали на четверг и пятницу, в Казахстане празднуют День Независимости. В честь этого праздника работающие на пятидневке граждане отдохнут сразу 4 дня - с 16 по 19 декабря, первый рабочий день - понедельник, 20 декабря.

2022 год начнется с субботы - 31 декабря в этом году выпало на пятницу, но этот день является рабочим.

В общей сложности в декабре казахстанцы, работающие на пятидневке, отдохнут 11 дней - 8 выходных дней и 3 праздничных, а работающие на шестидневке всего 7 дней - 4 выходных и 3 праздничных.

В январе 2022 года казахстанцев ждет 5 праздничных выходных - 1, 2, 3, 4 января и 7 января.

Поскольку 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье, выходные переносятся на понедельник и вторник - 3 и 4 января. Рабочими днями будут только среда и четверг - 5 и 6 января.

7 числа казахстанцы будут праздновать православное Рождество, соответственно, пятница, 7 января, будет выходным днем. 8 и 9 января - суббота и воскресенье, 10 числа начинается новая рабочая неделя.

Скриншот: egov.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941889-skolko-dney-kazahstantsy-otdohnut-v-dekabre-i-yanvare/