Пропавшего после допроса в полиции парня нашли в Атырау

Пропавший. Фото: azh.kz

В Атырау после допроса в правоохранительных органах пропал 20-летний парень. В департаменте полиции региона сообщили, что нашли молодого человека, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 29 ноября в следственный отдел управления полиции Атырау от ДП Восточно-Казахстанской области поступило поручение о допросе Манаса Исмаилова 2001 года рождения.

В тот же день парень пришел в полицию, ответил на вопросы и ушел за справкой из банка о передвижении денежных средств на его счету, но обратно не явился.

А вечером 30 ноября молодой человек покинул рабочее место и сообщил родителям, что едет домой, однако так и не вернулся.

3 декабря его объявили в розыск по факту пропажи.

"В результате розыскных работ, проведенных атыраускими полицейскими, пропавший был обнаружен 5 декабря", - рассказали в ДП региона.

Напомним, ранее сообщалось, что парня вызвали на допрос в управление полиции. Выйдя оттуда, он пропал без вести. После чего в соцсетях распространили его фото и данные с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945398-propavshego-posle-doprosa-v-politsii-parnya-nashli-v-atyrau/