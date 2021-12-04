Приходивший на допрос парень вышел из здания полиции и пропал в Атырау

Пропавший. Фото: azh.kz

В Атырау 1 декабря 21-летнего парня вызвали на допрос в городское управление полиции. Выйдя оттуда, он пропал без вести. В социальных сетях распространили его фото и данные, передает "Ак Жайык".

Как отмечает издание, неизвестно, в качестве кого вызвали на допрос жителя Атырау.

По имеющейся информации, он просидел некоторое время в коридоре. Затем вышел на улицу, после чего перестал выходить на связь.

Мать молодого человека отметила, что в последний раз разговаривала с сыном 30 ноября около 19 часов вечера, а затем его телефон отключился.

Сообщается, что поисками пропавшего заняты полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945297-prihodivshiy-na-dopros-paren-vyshel-iz-zdaniya-politsii-i-propal-v-atyrau/