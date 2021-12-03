Могут ли разрешить всем авто ездить по Bus Lane в Нур-Султане, ответил Кульгинов

Автобусная полоса на проспекте Туран. Фото: astana.gov.kz

На брифинге в СЦК акима Нур-Султана спросили, планируют ли автомобилистам разрешить проезд по автобусным выделенным линиям вне часов пик, передает корреспондент NUR.KZ.

Алтай Кульгинов заявил, что пилотный проект с доступом на Bus Lane для обычных авто сейчас реализуется на проспекте Абылай хана.

"Было предложение, чтобы вне часов пик все автолюбители могли ездить по Bus Lane. Сейчас у нас на 26 участках есть Bus Lane.

По проспекту Абылай хана мы в пилотном режиме начали – давайте посмотрим, как это будет влиять, разгрузит ли это (трафик – прим. ред.), сделает ли лучше для автолюбителей.

После пилота мы должны принять решение – либо повсеместно расширять, либо на отдельных участках", – заявил аким.

Напомним, ранее в ходе того же брифинга Кульгинов заявил, что по проекту ЛРТ в столице ведутся переговоры с банками – пока соглашение о привлечении инвестиций не подписано, подробности не разглашаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945180-mogut-li-razreshit-vsem-avto-ezdit-po-bus-lane-v-nur-sultane-otvetil-kulginov/