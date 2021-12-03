Кульгинов об ЛРТ: Мы работаем с банками, но по их просьбе деталей не разглашаем

Конструкции, возведенные для строительства Astana LRT. Фото: Sputnik / Владислав Воднев

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК заявил, что столичные власти продолжают вести работу с консорциумом банков для привлечения денег к строительству ЛРТ – проекту все еще не хватает 1 млрд долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

Кульгинов заявил – хоть проект ЛРТ и капиталоемкий, его собираются завершить.

"Сейчас продолжается привлечение инвестиций. Проект стоит 1,8 млрд долларов. Из них 347 млн уже реализовано.

Изначально кредит был в Китайском банке развития под 4,9%. Потом было принято решение сэкономить, и в банках второго уровня нашей страны мы получили заем под 3,25%. И там мы сэкономили деньги на обслуживании – 800 млн долларов.

По EPC контракту мы сэкономили 200 млн долларов. И по сокращению станций и подвижного состава сэкономили также 150 млн долларов", - заявил аким.

Чтобы привлечь еще 1 млрд долларов, столичные власти ведут работу с банками – но информация об этом пока не разглашается.

"Работа идет с банками – но по их просьбе мы пока не разглашаем. Как только мы подпишем соглашение, мы всю информацию дадим", - добавил Кульгинов.

Напомним, в октябре аким Нур-Султана заявлял, что один из банков уже дал согласие на финансирование ЛРТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945164-kulginov-ob-lrt-my-rabotaem-s-bankami-no-po-ih-prosbe-detaley-ne-razglashaem/