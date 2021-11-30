Экс-депутата оправдали по делу об изнасиловании в Актобе

Аркадий Ни. Фото: aktobeoblmaslihat.kz

В Актобе экс-депутата Аркадия Ни оправдали по делу об изнасиловании. Суд установил, что крупный бизнесмен и меценат не насиловал несовершеннолетнюю, его оговорила мать девочки, сообщает NUR.KZ со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области.

В Актобе завершилось оправдательным приговором резонансное уголовное дело экс-депутата облмаслихата Аркадия Ни. Суд установил, что бывший народный избранник не насиловал девочку, и вообще не вступал с ней в половую связь. Его оправдали в связи с отсутствием события преступления.

Суд установил, что мать девочки совершила ложный донос, оговорив на тот момент депутата, заявив, что якобы он насиловал ее дочь, чем совершил тяжкое преступление. Также, по информации суда, она заставила дочь дать ложные показания и обвинить невиновного человека.

"В ходе судебного разбирательства подсудимая С. показала, что с целью получения денег, научила дочь, как оговорить человека в полиции. Эти показания матери несовершеннолетняя подтвердила в суде. Она заявила, что обвиняемый не совершал изнасилования и действий сексуального характера", - сообщили в специализированном суде по уголовным делам Актюбинской области.

Помимо самого бывшего депутата, оправдали и женщину, которую обвиняли в пособничестве.

Маму девочку суд признал виновной в вовлечении несовершеннолетней в преступление и в заведомо ложном доносе и приговорил к 6 годам лишения свободы с отсрочкой в 5 лет.

Напомним, в декабре прошлого года в СМИ появилась информация о задержании депутата Аркадия Ни по делу о половом преступлении против несовершеннолетней. Чуть позже в филиале партии "Nur Otan" сообщили о том, что его исключили из партии. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Многие не верили в то, что уважаемый бизнесмен, меценат мог совершить то, в чем его обвиняли. Теперь оправданный может взыскать с государства компенсацию за моральный вред, полученный от незаконного уголовного преследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944748-eks-deputata-opravdali-po-delu-ob-iznasilovanii-v-aktobe/