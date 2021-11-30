Трассу в Алматинской области временно закроют из-за взрывных работ

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Сегодня, 30 ноября, с полудня автодорога республиканского значения "Сарыозек - Коктал" с 45 по 68 километр будет недоступна для проезда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент по ЧС Алматинской области.

Как сообщили в ДЧС, ссылаясь на информацию от "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор", из-за проведения взрывных работ с 12.00 до 16.00 движение по дороге Сарыозек- Коктал с 45 по 68 км для всех видов автотранспорта будет закрыто.

В ведомстве попросили граждан воздержаться от поездок в этом направлении, а также следить за сообщениями от службы 112.

"При выезде в дальнюю дорогу следует ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях", - добавили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944603-trassu-v-almatinskoy-oblasti-vremenno-zakroyut-iz-za-vzryvnyh-rabot/