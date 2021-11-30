70 млн долларов потратили на покупку новых составов для метро Алматы (фото)

Новый состав. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В алматинском метро появились новые подвижные составы - к предыдущим 7 составам добавились еще 8. Все они - южнокорейского производства, а потратили на новые вагоны 70 млн долларов, передает NUR.KZ.

По словам начальника электродепо КГП "Метрополитен" Жеткергена Арзаева, новые составы более современные. Они оснащены не аналоговыми видеокамерами, как предыдущие, а цифровыми, светодиодным освещением, в вагонах обустроена система кондиционирования и вентиляции.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на пандемию, все вагоны поставлены и приняты метрополитеном. Сегодня они введены в эксплуатацию. Каждый состав включает в себя четыре вагона, однако в перспективе можно добавить еще один вагон. На данный момент вместимость состава составляет 940 стоячих мест и 158 - сидячих.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"10 лет мы их используем. Они показали лучшие стороны - никаких отказов и повреждений не было. В 2018 году подписали контракт на приобретение 8 подвижных составов. Новые составы имеют сквозной проход между вагонами, что обеспечивает безопасность пассажиров, новейшие технологии учтены в этих составах", - рассказал главный инженер метрополитена Нургали Усенов.

Новые подвижные составы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В метрополитене также отметили постоянно увеличение пассажиропотока. Так, если до пандемии количество перевезенных пассажиров составляло 50-60 тысяч человек, то при открытии новых двух станций пассажиропоток составит 80-90 тысяч. Если метро доведут до рынка Алтын Орда, пассажиропоток увеличится до 160 тысяч человек.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее сообщалось, что линию метро Алматы продлят до рынка Алтын Орда. Это позволит связать западную часть города с центром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944602-70-mln-dollarov-potratili-na-pokupku-novyh-sostavov-dlya-metro-almaty-foto/