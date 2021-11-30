Берег реки с нашумевшего видео благоустроят за 330 млн тенге в Есике

Эскиз: gov.kz

Глава Енбекшиказахского района Алматинской области Алибек Жаканбаев осмотрел территорию вдоль реки Есик. Здесь запланирована реконструкция прогулочной зоны. Об этом сообщается на официальном сайте местного акимата.

Проектом предполагается интегрирование малых архитектурных форм в традиционном классическом стиле вдоль реки Есик. Протяженность участка составит порядка 1 километра.

Эскиз: gov.kz

На левом побережье построят 3 детских площадки, одну зону для воркаута, велодорожки и пешеходные дорожки.

Эскиз: gov.kz

На правом берегу появится хоккейное поле, мини-футбольный стадион, две автомобильные парковки, также здесь озеленят территорию и высадят многолетние деревья (хвойные и лиственные).

Эскиз: gov

Аким района поручил главе города и руководителям соответствующих отделов следить за качеством проводимых работ и завершить реконструкцию в срок.

Эскиз: gov.kz

Данный проект будет реализован в три этапа.

"В текущем году планируется завершить около 1 км участка, на что выделен 331 млн тенге. Затем работы продолжатся по остальным этапам", - добавили в акимате Енбекшиказахского района.

Эскиз: gov.kz

Напомним, летом река Есик заметно обмелела. Ее высохшее русло горожане сравнили с видео пятилетней давности, когда она была еще полноводна. Пользователи назвали зрелище "страшным и удручающим".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944560-bereg-reki-s-nashumevshego-video-blagoustroyat-za-330-mln-tenge-v-esike/