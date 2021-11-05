"Это маразм": укладка асфальта в снегопад возмутила жителей Талдыкоргана (видео)

Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta

В Талдыкоргане асфальтирование улиц произвели в снегопад. Действия дорожников возмутили жителей, потребовавших от властей немедленно вмешаться в происходящее. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео асфальтирования дороги распространяется в соцсетях. На кадрах сотрудники, несмотря на выпавший и продолжающийся снег, проводят работы по улице Казахстанской.

Жителей возмутило происходящее. Местным властям были адресованы требования вмешаться в ситуацию.

"Так закаляют суровый характер наших дорог", "Кто-нибудь это остановит вообще, что за бред? Слой асфальта как газета, еще и в снег кладут, весной все отлетит. Чиновники, начните уже принимать меры!", "Это зимний асфальт, весной летний застелют", "Это новая технология, запатентованная в Талдыкоргане", "Это вообще маразм! А что они все лето думали? Это специально. Асфальт же не прилипает к мерзлой земле", - пишут пользователи.

В акимате Талдыкоргана отреагировали на возмущение граждан. Здесь заверили, что к дорожной организации примут строгие меры административного воздействия.

"По указанному вопросу акимат уже переговорил с подрядчиком. Он действительно без нашего разрешения и без разрешения технадзора самовольно положил асфальт на небольшом участке по улице Казахстанской. Соответственно, теперь к подрядчику будут применены меры административного воздействия и другое наказание", - сообщил пресс-секретарь акима Талдыкоргана Нур Канатулы.

В ведомстве дополнили, что заказчиком работ по асфальтированию улиц является городской отдел автомобильных дорог и пассажирского транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940766-eto-marazm-ukladka-asfalta-v-snegopad-vozmutila-zhiteley-taldykorgana-video/