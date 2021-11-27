Приют с больными собаками на территории свинофермы проверяют в Алматинской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

Полиция проверяет собачий приют в Алматинской области, который расположен на территории свинофермы. Волонтеры сообщили, что животных содержат в ужасных условиях, передает телеканал КТК.

На свиноферму в 50 км от города Алматы, где расположен приют, накануне прибыли участковые инспекторы и волонтеры, а также зоозащитники. Изначально ее обнаружили совершенно случайно.

На месте они обнаружили около 200 взрослых животных и еще порядка 20 щенков, живущих в тяжелейших антисанитарных условиях.

Подчеркивается, что для "питомцев" не создано никаких условий, из-за голода четвероногие едят целлофановые пакеты, жуют пластиковые бутылки и раздирают своих же щенков.

Свиньи и собаки содержатся в одном помещении, среди четвероногих много чумных особей. Больные и здоровые особи живут также вместе.

По словам волонтеров, точное количество больных собак подсчитать будет крайне сложно. У многих животных выявили и другие инфекционные болезни помимо чумы.

Некоторых особей уже забрали в ветклиники, однако мест на всех попросту нет.

"Мы позавчера вывезли 13 щенков сначала. Это столько, что нам сказал врач. Точнее, это сколько может поместиться количество собак.

Двое умерли. И еще вчера мы вывезли туда еще двоих, то есть мы постепенно вывозим тех, кому еще можно помочь" - прокомментировала происходящее волонтер Александра Савоськина.

Также во время осмотра базы выяснилось, что мертвых собак сотрудники свинофермы скидывают в яму. Также были найдены трупы собак, которые несколько дней лежат на улице или в сараях. Некоторых из них, по словам зоозащитников, загрызли их же сородичи.

Происходящее в приюте повергло волонтеров в шок. Многие признались, что никогда не видели ничего подобного. Местных животных, по их мнению, бросили на произвол судьбы, и им осталось лишь выживать так, как получится.

Организаторов этой "черной" передержки сейчас ищут, однако информации о них слишком мало.

"Здесь пока неизвестно, кто именно хозяин с казахстанской стороны. Но спонсируют это российские волонтеры. Они сюда присылали деньги, суммы были отправлены немалые. С их слов, около 2 миллионов рублей.

Это как передержка за одну собаку – 5 тысяч рублей оплачивают за пребывание в месяц. Но эти деньги до собак не дошли. Но, кто с нашей стороны владелец, мы сейчас выясняем", - дополнила Салихова.

Отмечается, что вопиющей историей чиновники заинтересовались лишь после того, как вмешались волонтеры. Несмотря на это, зоозащитники сказали, что не верят в их помощь, как и в то, что организатора лжеприюта найдут.

Активисты настаивают на том, что территорию надо подвергнуть полной дезинфекции, а также выясняют, откуда в это место привезли собак.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944227-priyut-s-bolnymi-sobakami-na-territorii-svinofermy-proveryayut-v-almatinskoy-oblasti/