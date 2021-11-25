Найдена пропавшая при странных обстоятельствах мать двоих детей из Кокшетау

Асель Ахмеджанова. Фото: ДП Акмолинской области

Стражи порядка нашли пропавшую при странных обстоятельствах мать двоих детей из Кокшетау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В результате поисковых мероприятий сотрудники управления полиции Кокшетау установили местонахождение 28-летней Асель Ахмеджановой, которая 19 ноября около 00.00 часов оставила детей и ушла из дома в неизвестном направлении.

Женщина оказалась в городе Макинске Буландинского района. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"С ней и ее родственниками проведена профилактическая беседа. Также с учетом наличия несовершеннолетних детей особое внимание к семье будет акцентировано со стороны сотрудников ювенальной полиции", - отметили в ДП Акмолинской области.

Напомним, в правоохранительные органы 22 ноября обратилась мать жительницы Кокшетау. Она сообщила, что дочь ночью 19 ноября оставила двоих детей дома и ушла. С тех пор о ней ничего не было известно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943976-naydena-propavshaya-pri-strannyh-obstoyatelstvah-mat-dvoih-detey-iz-kokshetau/