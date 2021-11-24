Мать двоих детей пропала при странных обстоятельствах в Кокшетау

Асель Ахмеджанова. Фото: ДП Акмолинской области

28-летняя Асель Ахмеджанова пропала при странных обстоятельствах в Кокшетау. Женщина вышла ночью из дома и не вернулась. О ее исчезновении в полицию сообщила мать, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По информации стражей порядка, 22 ноября в дежурную часть управления полиции Кокшетау обратилась 53-летняя местная жительница. Она попросила оказать помощь в поисках ее 28-летней дочери.

Женщина пояснила, что 19 ноября около 00.00 часов Асель Ахмеджанова оставила детей и ушла из дома в неизвестном направлении.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Направлена подробная ориентировка во все подразделения ДП Акмолинской области.

Отмечается, что Асель Ахмеджанова 1993 года рождения воспитывает двоих детей, в браке не состоит.

Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы черные ниже плеч, губы толстые, нос прямой.

Была одета в черную куртку с капюшоном, серое трико, светло-коричневые кроссовки и черную вязаную шапку.

"Всех, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить по телефону 8 (7162) 29-96-00 или в 102", - обратились в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943728-mat-dvoih-detey-propala-pri-strannyh-obstoyatelstvah-v-kokshetau/