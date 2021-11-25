Приравнять самокаты к велосипедам предложили в Казахстане

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Ассоциация экологичного транспорта Казахстана предложила законодательно ввести понятие "средство индивидуальной мобильности" и адаптировать для владельцев самокатов те же правила, что и для велосипедистов. По мнению общественников, необходимо сделать поправку в действующее законодательство, передает корреспондент NUR.KZ.

Инициатор создания Ассоциации экологичного транспорта Казахстана Мейрамбек Абелкасов предложил ввести в действующее законодательство термин "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Под СИМ общественники предлагают подразумевать микромобильный транспорт, который развивает скорость не более 25 км/ч.

"Сейчас весь электротранспорт относится к мопедам и законодательно прописано, что такой транспорт двигается по дорогам со скоростью до 50 км/ч. В то время как электросамокаты и сегвеи развивают скорость не более 25 км/ч. Для них, скорее, применимо понятие "средство индивидуальной мобильности", а также больше подходят правила, которым следуют велосипедисты. Мы предлагаем приравнять подобный транспорт к велосипедам, правила для которых просты, понятны и давно регламентированы.

Поэтому стоит внести поправки в действующее законодательство и обозначить позиции микромобильного транспорта", - сообщил Мейрамбек Абелкасов.

По словам представителя Ассоциации экологичного транспорта, электросамокат закрыл для жителей мегаполиса так называемую "проблему последней мили". С помощью этого транспорта человек может добраться от дома до остановки автобуса или до станции метро.

Либо же преодолеть расстояние от точки "А" до точки "B" в тех случаях, когда использование автомобиля будет не очень удобно. Например, если расстояние, которое нужно преодолеть, не превышает 5 км.

Руководитель отдела развития альтернативного транспорта управления городской мобильности акимата Алматы Абылайхан Омархан отметил, что пришло время отойти от использования слова "альтернативный", говоря о самокатах. Поскольку в последнее время микромобильный транспорт становится для многих казахстанцев основным средством передвижения.

Напомним, ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев заявлял о необходимости ужесточения правил передвижения на электросамокатах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943947-priravnyat-samokaty-k-velosipedam-predlozhili-v-kazahstane/