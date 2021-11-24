"КазАвтоЖол" о заносах на трассах: Платная дорога не означает, что все будет идеально

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На онлайн-брифинге в СЦК представителей АО "НК "КазАвтоЖол" попросили пояснить, почему платные трассы своевременно не очищают от снега и гололеда, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты привели в пример платную трассу Нур-Султан – Караганда, на которой часто есть проблемы со снежными заносами и гололедом в зимний период.

"Вы говорите, что деньги взимаются, чтобы за ней ухаживали, но там постоянный гололед и переметы (сугробы – прим. ред.). Ощущение, что никто не убирается", – пояснил представитель СМИ.

В ответ в нацкомпании сообщили следующее.

"Надо правильно понимать – неблагоприятные климатические условия, форс-мажорные обстоятельства. Это не говорит о том, что на платных дорогах у нас всегда будет все идеально.

Если метет или есть большие снегопады, это будет отражаться на участках, хоть это и платные дороги. Эту проблему мы знаем – на этот год мы закупаем дополнительно 30 единиц техники только на участок, который вы обозначили.

Плюс мы привлекаем дополнительную технику на арендной основе. Случаи, которые вы обозначили, они скорее всего подпадают под форс-мажорные обстоятельства, когда есть неблагоприятные климатические условия", – заявил глава правления "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы.

Журналисты добавили, что речь идет не о метелях – даже в ясную погоду трассу не чистят от снега, а лишь пробивают в снежном заносе узкий коридор.

Напомним, что ранее семь участков дорог в стране стали платными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943765-kazavtozhol-o-zanosah-na-trassah-platnaya-doroga-ne-oznachaet-chto-vse-budet-idealno/