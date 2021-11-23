Семь участков дорог стали платными в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

С 23 ноября 7 участков автодорог республиканского значения первой категории стали платными. Об этом сообщает официальный сайт АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщили в нацкомпании, ранее на этих 7 участках проводилось финальное тестирование взимания платы за проезд.

Так, с 23 ноября платными стали следующие участки автодорог республиканского значения первой категории с 4-полосным движением:

Нур – Султан – Павлодар,

Капшагай – Талдыкорган,

Тараз – Кайнар,

Шымкент – Тараз,

Шымкент – Кызылорда,

Шымкент – Ташкент,

Щучинск-Кокшетау.

"Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции и вступят в силу сегодня, соответственно, с этого дня будет взиматься плата за проезд", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".

Отмечается, что водители, легковые транспортные средства которых зарегистрированы в районах, прилегающих к платной автодороге, могут купить годовой абонемент. Он обойдется им в 1 тыс. тенге. Подробнее о том, как приобрести абонемент, можно прочитать здесь.

Ранее журналисты Нурфин рассказывали, во сколько казахстанцам обойдется проезд по платным дорогам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943458-sem-uchastkov-dorog-stali-platnymi-v-kazahstane/