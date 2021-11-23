Семь участков дорог стали платными в Казахстане

С 23 ноября 7 участков автодорог республиканского значения первой категории стали платными. Об этом сообщает официальный сайт АО "НК "КазАвтоЖол".
Как сообщили в нацкомпании, ранее на этих 7 участках проводилось финальное тестирование взимания платы за проезд.
Так, с 23 ноября платными стали следующие участки автодорог республиканского значения первой категории с 4-полосным движением:
- Нур – Султан – Павлодар,
- Капшагай – Талдыкорган,
- Тараз – Кайнар,
- Шымкент – Тараз,
- Шымкент – Кызылорда,
- Шымкент – Ташкент,
- Щучинск-Кокшетау.
"Приказы о внедрении платности по вышеуказанным участкам прошли процедуру государственной регистрации в органах юстиции и вступят в силу сегодня, соответственно, с этого дня будет взиматься плата за проезд", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".
Отмечается, что водители, легковые транспортные средства которых зарегистрированы в районах, прилегающих к платной автодороге, могут купить годовой абонемент. Он обойдется им в 1 тыс. тенге. Подробнее о том, как приобрести абонемент, можно прочитать здесь.
Ранее журналисты Нурфин рассказывали, во сколько казахстанцам обойдется проезд по платным дорогам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943458-sem-uchastkov-dorog-stali-platnymi-v-kazahstane/