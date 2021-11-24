"Сноха хочет отнять квартиру у отца": в суде ответили на обвинения казахстанки в несправедливом решении

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В Алматинском областном суде ответили на заявление казахстанки Разии Азимовой о том, что жена ее умершего брата пытается отнять квартиру у отца Разии, а суд ее в этом поддерживает. Как сообщили в областном суде, дело будет рассмотрено всесторонне и тщательно, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее мы сообщали о том, что казахстанка Разия Азимова пожаловалась на действия жены своего умершего брата. По словам женщины, сноха пытается оспорить право собственности отца Разии на квартиру, в которой семья когда-то жила вместе.

Карасайский районный суд и Алматинский областной суд сначала отказали родственнице Разии в удовлетворении иска. Однако позже районный суд удовлетворил заявление женщины о восстановлении срока апелляционного обжалования. Областной суд поддержал решение суда первой инстанции.

В пресс-службе Алматинского областного суда прокомментировали ситуацию. В суде сообщили, что Разия Азимова не является стороной по рассматриваемому делу. Истец Азимов А.З. (отец Разии Азимовой ) обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности на квартиру по приобретательной давности. Он указал, что в 1996 году, по условиям устной сделки купли-продажи с Г., он приобрел у ответчика Э. квартиру, расположенную в Карасайском районе Алматинской области, за три тысячи долларов США.

Решением Карасайского районного суда от 23 октября 2020 года, иск Азимова А.З. был удовлетворен. Суд мотивировал тем, что истец Азимов А.З. с 1996 года и по настоящее время добросовестно, открыто и непрерывно владел недвижимым имуществом и оплачивал все коммунальные услуги.

"Между тем, из материалов дела следует, что собственником спорного имущества являлся Э. Однако, доказательств законности совершения сделки купли-продажи между Азимовым А.З. и Э. не представлено. Равно как и сведений о том, что Г. имел право продавать спорное имущество от имени собственника.

Кроме того, в ходе рассмотрения гражданского дела, суд первой инстанции не учел, что 23 года вместе с Азимовым А.З. проживала его сноха (Е.) и его несовершеннолетняя внучка (А.), являющиеся семьей умершего сына истца Азимова Р. (брата Разии Азимовой). Дело было рассмотрено без привлечения вышеуказанных лиц, поэтому решение суда было отменено и направлено на новое рассмотрение в районный суд в ином составе", - сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.

В пресс-службе суда уточнили, что при новом рассмотрении, с учетом выводов апелляционной инстанции, гражданское дело судом будет рассмотрено всесторонне и тщательно, с исследованием доказательств, доводов и возражений сторон. Им будет дана надлежащая правовая оценка в соответствии с нормами материального и процессуального права.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943648-snoha-hochet-otnyat-kvartiru-u-ottsa-v-sude-otvetili-na-obvineniya-kazahstanki-v-nespravedlivom-reshenii/