Видео с толкающими застрявший автобус карагандинцами рассмешило Казнет

Кадр из видео: "Где? Где? В КАРАГАНДЕ!"/Facebook

В социальных сетях распространяется видео, на котором жители Майкудука в Караганде толкают застрявший в снегу автобус. Пользователей рассмешили кадры. В акимате Октябрьского района прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня утром в Майкудуке в районе остановки Сырдарья произошло ДТП, спровоцировавшее затор на центральной улице Карла Маркса. В результате образовавшейся пробки жители больше часа добирались в центральную часть города. Многие опоздали на работу.

Водитель маршрутного автобуса №56 решил объехать затор по обочине и попал в заснеженное бездорожье. Пассажирам пришлось самостоятельно вызволять общественный транспорт из ловушки.

Мужчины стали толкать автобус, помогая ему преодолеть снежный накат. Тем временем очевидцы снимали происходящее на камеры смартфонов. Позже курьезная запись появилась в социальных сетях. Пользователей развеселило увиденное. Героев ролика окрестили "Буралками в Майкудуке".

В акимате Октябрьского района прокомментировали видео. В ведомстве отметили, что автобус застрял не на дороге, а на обочине. Поэтому вины коммунальных служб в этом нет.

"В связи с произошедшим ДТП в районе остановки Сырдарья на улице Карла Маркса образовался затор от микрорайона Голубые пруды до Умая. Поэтому автобус отклонился от основного маршрута, водитель решил объехать затор по обочине и застрял", - отметили в акимате.

ДЧС Карагандинской области предупреждает, что 24 ноября на территории региона объявлено штормовое предупреждение. В связи с гололедом и метелью граждан призвали не выезжать на дальние расстояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943584-video-s-tolkayuschimi-zastryavshiy-avtobus-karagandintsami-rassmeshilo-kaznet/