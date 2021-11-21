Неизвестные положили щенка в мешок и пытались утопить в Атырау

Зооволонтер Мукаш и щенок Ихтиандр. Фото: instagram.com/kinolog.dressirovka_sobak

В Атырау дети хотели утопить щенка в реке, но им не позволили это сделать местные жители. Сейчас животное в безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

О случившемся написали авторы Telegram-канала Qumash.

По их информации, дети положили щенка в мешок и, привязав к нему камень, бросали в реку. Затем вытягивали на сушу и вновь бросали.

Ребят остановила прохожая, накричав на них. После этого они убежали.

"О случившемся она сразу же написала местному зооволонтеру Мукашу (Мамучару Ящуеву – прим. ред.). Он приехал, вытащил собачку, укутал и забрал к себе.

Песику дали имя Ихтиандр. Сейчас его прививают и лечат", – рассказали авторы Telegram-канала.

Случай прокомментировал и сам волонтер. Он назвал случившееся "дикостью и ужасом" и призвал сделать репост его записи, чтобы найти живодеров.

"Это дикость и ужас! (...) У щенка переохлаждение, весь в демодекозе, истощенный, дрожит, очень голодный.

Честно, я уже думал остановить прием собак и кошек. Просто потому, что их количество перевалило за сотню. Для обычного дома это очень много, но как это сделать, когда вот такая вот ситуация?" – возмутился он.

Случай прокомментировали также корреспонденту Zakon.kz в департаменте полиции Атырауской области. В ведомстве сообщили, что по данному факту проводятся следственные действия по ст. 316 УК РК, то есть, по факту жестокого обращения с животными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943205-neizvestnye-polozhili-schenka-v-meshok-i-pytalis-utopit-v-atyrau/