Информацию об угрозе взрыва в самолете прокомментировали в Air Astana

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В авиакомпании Air Astana сообщили, что информация об угрозе взрыва самолета не подтвердилась, передает NUR.KZ.

"18 ноября 2021 в 20.45 в авиакомпанию Air Astana поступило сообщение об угрозе безопасности на авиамаршруте, пролегающем через территорию соседнего государства. В анонимном сообщении не были указаны ни название авиакомпании, ни номер, дата или время рейса.

Авиакомпания незамедлительно усилила меры безопасности и провела дополнительный досмотр по прибытию и вылету всех своих рейсов. Информация об угрозе не подтвердилась. Все материалы направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что в колл-центр Air Astana поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково – Нур-Султан. Такую информацию предоставили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. В Департаменте полиции на транспорте информацию не подтвердили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943042-informatsiyu-ob-ugroze-vzryva-v-samolete-prokommentirovali-v-air-astana/