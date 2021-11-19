Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в самолете Air Astana, следующем по направлению из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Об этом рассказали в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает NUR.KZ.

В сообщении министерства говорится о том, что, предварительно, в Call-центр Air Astana в 00:45 (18.11.2021) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково – Нур-Султан.

"В 02:49 рейс 138 "Пулково - Нур-Султан" борт порядок, зарулил самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что указанный факт не зарегистрирован.

"В связи с чем предоставить комментарий не представляется возможным", - добавили в ведомстве.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по поводу произошедшего в в пресс-службу авиакомпании Air Astana, где обещали предоставить информацию позднее.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный "заминировал" самолет, прилетевший в Уральск из Франкфурта. Позднее проверки пассажиров объяснили внеплановыми антитеррористическими учениями

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1943011-neizvestnyy-soobschil-ob-ugroze-vzryva-v-samolete-air-astana/