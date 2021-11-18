84-летняя блокадница прославилась в Казнете бесплатной уборкой дворов в Алматинской области

Вера Закиржанова. Кадр из видео: 1tv.kz

84-летняя жительница Алматинской области Вера Закиржанова покорила соцсети тем, что несмотря на почтенный возраст бесплатно занимается уборкой дворов и детских площадок.

Как передает "Первый канал "Евразия", Вера Федоровна родилась в Ленинграде. Она пережила блокаду, голод и другие тяготы и лишения времен войны.

Из блокадного города Закиржанова попала в детский дом, откуда ее забрали в приемную семью.

"Мама умерла в Ленинграде. Я даже имени мамы не знаю. Папа ушел на фронт. Папу помню по детскому дому. Помню, паровоз страшно гудел. А мы, дети, нам по 4-5 лет, прижались друг к другу. Потом помню, как нас высаживали из этого вагона", – вспомнила пенсионерка.

Однако даже это не смогло сломить в ней любовь к жизни и людям: на протяжении 30 лет женщина работала воспитателем.

В Казахстан они с супругом перебрались в конце 80-х годов. Уже здесь Вера Федоровна устроилась работать дворником и оставалась им до самой пенсии.

"Мы приехали зимой. А весной смотрю – мусор на улице. Мне это не нравится под моими окнами. Я взяла метлу и пошла мести. День мету, другой. В неделю два-три раза.

Соседка одна подходит и говорит: "Вера, тебя тут называют дурой ненормальной". Ну и пусть. Что сделаешь? У каждого свое мнение. У меня какой-то заряд бодрости получается. Или организм еще не состарился.

Устану, умоюсь, воды попью, отдохну и пошла опять", – поведала журналистам Закиржанова.

Сейчас пенсионерка живет в пригороде Алматы и в качестве увлечения всегда наводит чистоту в своем районе. Блокадница подметает улицы и подъезды, убирает мусор на детских площадках. При этом она принципиально не берет за свою работу деньги.

В свои годы женщина еще ведет активную жизнь и ежедневно делает зарядку, чем вдохновляет окружающих.

Внуки Вера Федоровны живут в Германии. Она призналась, что связь с ними давно потеряла, но хорошо общается и дружит с соседями, которых и считает своей настоящей семьей.

"Она как ангел. Она очень чистая, открытая, веселая, позитивная. Никогда не услышишь, что что-то болит у нее. У нее закалка такая: никогда не плакать, никогда не жаловаться на жизнь, а именно жить на позитиве", – рассказала о пенсионерке соседка Каламкас Жапакбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942911-84-letnyaya-blokadnitsa-proslavilas-v-kaznete-besplatnoy-uborkoy-dvorov-v-almatinskoy-oblasti/