Уборка в непрерывном режиме: как в Алматы борются с последствиями снегопада (фото, видео)

Начавшийся накануне днем снегопад в Алматы завершился лишь под утро. С последствиями непогоды ночью боролись 423 рабочих и 491 единица техники, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление жилищной политики Алматы.
По данным ведомства, в горных районах южной столицы выпало до 22 см снега, в предгорных района - 12-17 см, в городе - 7-9 см.
Чтобы предотвратить гололед, с начала снегопада 191 пескоразбрасыватель по всему городу посыпал дороги противогололедными материалами.
Использовано 2,4 тонны противогололедных материалов.
Сейчас ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, мест общего пользования.
К 7 часам утра из мегаполиса было вывезено 297 кубометров снега.
Утром к очистке улиц города приступили 1,5 тыс. дорожных рабочих и 554 единицы техники.
"В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега", - сообщили в управлении.
Между тем в "Казгидромете" сообщили, что завтра, 19 ноября, в городе возможны осадки.
Сегодня днем температура воздуха в Алматы составит от 0 до -2 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942720-sotni-rabochih-i-bolshe-500-edinits-tehniki-boryutsya-s-posledstviyami-snegopada-v-almaty-video/