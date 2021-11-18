Уборка в непрерывном режиме: как в Алматы борются с последствиями снегопада (фото, видео)

Фото: акимат Алматы

Начавшийся накануне днем снегопад в Алматы завершился лишь под утро. С последствиями непогоды ночью боролись 423 рабочих и 491 единица техники, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление жилищной политики Алматы.

По данным ведомства, в горных районах южной столицы выпало до 22 см снега, в предгорных района - 12-17 см, в городе - 7-9 см.

Чтобы предотвратить гололед, с начала снегопада 191 пескоразбрасыватель по всему городу посыпал дороги противогололедными материалами.

Фото: акимат Алматы

Использовано 2,4 тонны противогололедных материалов.

Сейчас ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, мест общего пользования.

Фото: акимат Алматы

К 7 часам утра из мегаполиса было вывезено 297 кубометров снега.

Утром к очистке улиц города приступили 1,5 тыс. дорожных рабочих и 554 единицы техники.

Фото: акимат Алматы

"В районных акиматах и подрядных предприятиях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега", - сообщили в управлении.

Между тем в "Казгидромете" сообщили, что завтра, 19 ноября, в городе возможны осадки.

Сегодня днем температура воздуха в Алматы составит от 0 до -2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942720-sotni-rabochih-i-bolshe-500-edinits-tehniki-boryutsya-s-posledstviyami-snegopada-v-almaty-video/