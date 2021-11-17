Снегопад обрушился на Алматы: в уборке улиц задействованы более 1400 человек (фото)

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 17 ноября, примерно в 14:40 в Алматы начался снегопад, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как сообщили в Управлении жилищной политики города, с самого начала снегопада началась посыпка дорог противогололедными материалами.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас в этой работе задействован 191 пескоразбрасыватель. Использовано уже 640 тонн противогололедных материалов.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также проводится уборка снега: задействованы 554 единицы спецтехники и 1482 дорожных рабочих.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По состоянию на 17:00 в горных районах выпало 20 см снега, в предгорных районах - 10-15 см снега, в городе - 5 см снега.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По данным акимата, организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов и мест общего пользования.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После вечернего часа пик будут организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, в ночь с 17 на 18 ноября планируется выпустить еще 491 единицу спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателя, а также 323 дорожных рабочих.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В районных акиматах и подрядных предприятиях организовали круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Согласно прогнозу Казгидромета, снег будет выпадать до утра 18 ноября. Кроме того, завтра в Алматы ожидается туман и гололед.

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Гостиница "Казахстан". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Памятник Абаю Кунанбаеву. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Снегопад в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942664-snegopad-obrushilsya-na-almaty-v-uborke-ulits-zadeystvovany-bolee-1400-chelovek-foto/