Снегопад обрушился на Алматы: в уборке улиц задействованы более 1400 человек (фото)

Сегодня, 17 ноября, примерно в 14:40 в Алматы начался снегопад, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Как сообщили в Управлении жилищной политики города, с самого начала снегопада началась посыпка дорог противогололедными материалами.
Сейчас в этой работе задействован 191 пескоразбрасыватель. Использовано уже 640 тонн противогололедных материалов.
Также проводится уборка снега: задействованы 554 единицы спецтехники и 1482 дорожных рабочих.
По состоянию на 17:00 в горных районах выпало 20 см снега, в предгорных районах - 10-15 см снега, в городе - 5 см снега.
По данным акимата, организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов и мест общего пользования.
После вечернего часа пик будут организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции.
Кроме того, в ночь с 17 на 18 ноября планируется выпустить еще 491 единицу спецтехники, в том числе 183 пескоразбрасывателя, а также 323 дорожных рабочих.
В районных акиматах и подрядных предприятиях организовали круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
Согласно прогнозу Казгидромета, снег будет выпадать до утра 18 ноября. Кроме того, завтра в Алматы ожидается туман и гололед.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942664-snegopad-obrushilsya-na-almaty-v-uborke-ulits-zadeystvovany-bolee-1400-chelovek-foto/