"Хотел вернуться домой": сообщивший о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянин отказался от заявления

Алексей Котов. Кадр из видео: соцсети

Россиянин, записавший резонансное видеообращение о том, что его держат в неволе, отказался от заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства, где он якобы был в рабстве, и объяснил свой поступок, сообщается на официальном сайте МВД Казахстана Polisia.kz.

Напомним, в соцсетях распространилась видеозапись, на которой работник одной из зимовок Шетского района Карагандинской области пожаловался на трудовое рабство. Мужчина заявил, что является уроженцем России, но вот уже 20 лет живет в неволе. Он обратился к отцу и матери с просьбой о помощи. В полиции сообщили, что по данному факту задержан 44-летний подозреваемый.

Однако позже в полиции сообщили, что россиянин, записавший резонансное видеообращение о том, что его держат в неволе, объяснил свой поступок.

"В ходе мониторинга соцсетей установлено видеообращение мужчины, представившегося гражданином Российской Федерации Котовым Алексеем Александровичем, в котором он сообщает, что находится "в неволе" на территории Карагандинской области.

По видеообращению зарегистрировано уголовное дело и для проверки данной информации осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которой в Шетском районе установлены крестьянское хозяйство, его владелец и сам Котов.

Допрошенный в присутствии сотрудников Российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства.

От заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства Котов отказался, пояснив, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой", - сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942707-hotel-vernutsya-domoy-soobschivshiy-o-20-letnem-rabstve-v-kazahstane-rossiyanin-otkazalsya-ot-zayavleniya/