"Мама, папа, помогите": россиянин пожаловался на трудовое рабство в Карагандинской области

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В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой работник одной из зимовок Шетского района пожаловался на трудовое рабство. Мужчина заявил, что живет в неволе уже 20 лет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на заместителя начальника ДП Карагандинской области Абиля Абильдина.

Свое видеообращение герой ролика адресовал родителям. Он заявил, что является уроженцем Ярославской области Российской Федерации, и зовут его Алексей Котовой.

"Мама, папа, я 20 лет уже в неволе (...). Батя, если сможешь, помоги", - говорит на видео мужчина.

Также герой ролика называет имя предполагаемого владельца зимовки, который якобы незаконно удерживает его. Данная запись попала в поле зрения сотрудников полиции.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции ДП Карагандинской области выявили видео, где мужчина сообщил о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы", - отметил Абиль Абильдин.

Стражи порядка выехали в Шетский район и разыскали героя ролика и подозреваемого. Сейчас они выясняют все обстоятельства.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину - гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - добавил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942518-mama-papa-pomogite-rossiyanin-pozhalovalsya-na-trudovoe-rabstvo-v-karagandinskoy-oblasti/