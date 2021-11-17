"Мама, папа, помогите": появились новые подробности в истории о рабстве россиянина в Казахстане

Алексей Котов. Кадр из видео: соцсети

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что встретился с семьей россиянина Алексея Котова. Родственники рассказали, что мужчина в течение 20 лет был в рабстве в Казахстане. Произошло это после того, как его избили на вокзале.

После видеообращения Алексея Котова, который представился уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области России, в целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства РФ в Казахстане, пишет РИА Новости.

Омбудсмен Сергей Бабуркин пообщался с семьей мужчины, которая нашлась в Ярославской области.

Родственники рассказали, что Алексей окончил училище, в 1995 году ушел в армию, сначала служил в России, потом - в Казахстане. После демобилизации ненадолго вернулся домой, а затем отправился служить в Казахстан по контракту.

"С их слов, когда он собирался возвращаться, был избит на вокзале, схвачен и передан этому человеку, хозяину фермерского хозяйства. Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда", - рассказал уполномоченный по правам человека.

Также стало известно, что из Ярославля в Казахстан вылетел депутат Дмитрий Соколов, чтобы оказать помощь Алексею Котову и поучаствовать в решении вопроса о его возвращении домой.

В настоящее время посольство России в Казахстане выясняет все обстоятельства случившегося.

Напомним, в соцсетях распространилась видеозапись, на которой работник одной из зимовок Шетского района Карагандинской области пожаловался на трудовое рабство. Мужчина заявил, что является уроженцем России, но вот уже 20 лет живет в неволе. Он обратился к отцу и матери с просьбой о помощи. В полиции сообщили, что по данному факту задержан 44-летний подозреваемый.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942630-mama-papa-pomogite-poyavilis-novye-podrobnosti-v-istorii-o-rabstve-rossiyanina-v-kazahstane/