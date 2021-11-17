Как будут решать проблему переполненных автобусов в Алматы, рассказал Сагинтаев

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира ТК "Алматы" рассказал о том, что проблема переполненного общественного транспорта возникает из-за того, что городу не хватает тысячи автобусов. По словам акима, эта проблема может частично решиться уже зимой, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев пояснил, что проблема с переполненностью общественного транспорта в южной столице связана, прежде всего, с ростом численности населения города, и этот вопрос является системным.

"Вы прекрасно понимаете, что я не могу сказать, что эта проблема решится завтра, послезавтра или через полгода. Алматы испытывает дефицит автобусов. Не хватает тысячи единиц. В городе работают 20 перевозчиков. Мы работаем над тем, чтобы в Алматы зашли крупные перевозчики с солидным автобусным парком, который будет работать на электрической тяге. Сейчас идут переговоры с представителями", - сказал Сагинтаев.

Он также уточнил, что город закупил 300 дополнительных автобусов. Первая сотня поступит в Алматы в ноябре, вторая - в декабре, третья сотня - в январе. Эти автобусы будут направлены на те маршруты, где сегодня наблюдается перегруз.

"До конца года мы завершим технический пуск последних двух станций метро. Кроме того, мы закупили восемь новых составов поездов, что позволит сократить интервал ожидания для пассажиров. Это также позволит снять нагрузку с автобусов", - сказал аким Алматы.

Напомним, что до конца года в Алматы должен состояться технический запуск двух новых станций метро "Сарыарка" и "Б.Момышулы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942689-kak-budut-reshat-problemu-perepolnennyh-avtobusov-v-almaty-rasskazal-sagintaev/