Главу СпецЦОНа в Нур-Султане уволили после эксперимента Мусина

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в кулуарах сената рассказал, чем закончился его поход в столичный СпецЦОН - тогда он выявил нарушения при выдаче водительских прав, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин сообщил, что соответствующая комиссия примет решение. Он, как министр, рекомендовал «Правительству для граждан» принять все необходимые меры.

«Насколько мне известно, уже смещен и назначен новый руководитель в СпецЦОНе, куда я ходил с экспериментальной проверкой. Если в цифрах говорить, то на сегодня сократилась на 90% выдача водительских удостоверений, которые выдавались конкретно в СпецЦОНе Нур-Султана. Ну а в целом, что мы будем делать? Конечно же, пресекать такие факты, потому что это, в принципе, наша основная задача - обеспечить предоставление госуслуг не только в быстром, но и в антикоррупционном формате, чтобы те процессы, которые предусмотрены в рамках законодательства, они были соблюдены. Для этого мы будем внедрять технологические инновации», - заверил министр.

Речь идет о введении биометрии и наблюдении за сдающим экзамен.

«Отсутствие или присутствие сдающего экзамен человека, и конкретно это ли лицо присутствует при сдаче экзаменов или нет, оно будет определяться именно технологически. Будет технология говорить, биометрия о том, что, да - это Багдат Мусин, он прошел тестирование, он сидел за компьютером и за столько-то минут сдал экзамен, никуда не отклонялся, не смотрел в сотовый телефон и так далее», - пояснил он.

Ранее министр сообщил, что 24 октября был в специализированном Центре обслуживания населения Нур-Султана и выявил способ, как можно в обход системы получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941702-glavu-spetstsona-v-nur-sultane-uvolili-posle-eksperimenta-musina/