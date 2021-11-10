Когда огласят итоги переписи населения в Казахстане

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Сегодня на заседании правительства Казахстана глава Бюро национальной статистики сообщил о сроках, когда казахстанцам огласят итоги прошедшей в стране переписи населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава бюро Нурболат Айдапкелов заявил, что предварительные данные представят в декабре 2021 года.

Краткие итоги переписи населения огласят в середине 2022 года – в июле. Полные итоги станут известны в первом квартале 2023 года.

Премьер-министр Аскар Мамин добавил, что около 60% населения страны были опрошены очно, около 40% граждан прошли анкеты переписи онлайн.

Напомним, что перепись населения в Казахстане должна была пройти в 2020 году – ее перенесли из-за эпидемии коронавируса.

30 октября основной этап переписи населения в стране завершился – ее прошли 19,4 млн казахстанцев. После этого пройти перепись не успевшие казахстанцы могли еще неделю – до 8 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941441-kogda-oglasyat-itogi-perepisi-naseleniya-v-kazahstane/