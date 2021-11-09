"Мне плевать на акимат": водители заявили о "беспределе" на АЗС в Талдыкоргане (видео)

Водитель. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_tdk

В Талдыкоргане водители общественного транспорта жалуются на частное АЗС, с которым местные власти заключили договор о поставках газа. Они утверждают, что помимо многочасовых простоев им приходится выслушивать оскорбления и угрозы от владельца заправки. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео жалобы водителей разместили в соцсетях. Блогер общается с несколькими мужчинами, которые поясняют, что закупленные акиматом автобусы заправляются газом на частной заправке по заключенному договору.

Они утверждают, что из 8 колонок действуют лишь две, в связи с чем приходится выстраиваться в очередь и простаивать до 12 часов ночи, чтобы заправиться. Директор автозаправки якобы игнорирует жалобы и грубит клиентам.

"Он частник, так и командует - хочу заправляю, хочу нет. Он лично угрожал мне. Завел в кабинет и сказал: "Будешь выпендриваться, вообще не буду заправлять твой автобус. Я - частник, мне плевать на твой акимат, на твое руководство. Токылдак, кому хочешь, тому и жалуйся". Моему напарнику он также угрожал. Свидетелями этому были около восьми наших водителей", - говорит мужчина.

В акимате Талдыкоргана отреагировали на жалобу. Здесь заверили, что уже разбираются в инциденте.

"С этим вопросом мы разберемся сегодня. Поговорим с директором автозаправки, примем к нему все меры воздействия. Заверяем, что все проблемные вопросы будут улажены", - сообщил пресс-секретарь акима Талдыкоргана Нур Канатулы.

Владельца АЗС уже пригласили в городской акимат. О результатах этой встречи чиновники пообещали сообщить позднее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941250-mne-naplevat-na-akimat-voditeli-zayavili-o-bespredele-na-azs-v-taldykorgane-video/