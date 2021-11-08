Сколько казахстанцев полностью доверяют полиции, рассказали в МВД

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МВД Ерлан Тургумбаев на правчасе в мажилисе озвучил результаты социального исследования на предмет доверия казахстанской полиции со стороны населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил, что на первом этапе реформ оптимизирована структура МВД. Упразднены 106 управленческих звеньев и порядка 1,5 тыс. руководящих должностей. На 11% сокращена штатная численность (на 10 592 единиц), преимущественно - за счет вакантных должностей.

"В результате сейчас количество полицейских на 100 тыс. населения снижено с 471 и составляет 372. Это среднеевропейский показатель.

В 2,5 раза сокращена излишняя отчетность. Внедрена новая система оценки деятельности полиции. Основными критериями определены уровень безопасности граждан и доверие населения.

Для этого независимыми институтами проводятся социологические исследования. Результаты первого полугодия показали, что полиции полностью доверяют 38,7% граждан, частично – 38,1%", - поделился министр.

Эти данные, по его словам, корреспондируются с Глобальным индексом миролюбия ("Global Peace Index"), в котором Казахстан в 2021 году вошел в список стран с достаточно надежным уровнем безопасности. Из 163 государств мира наша страна заняла в нем 67 место (Кыргызстан – 76-е, Узбекистан – 90-е, Беларусь – 117-е, Россия – 154-е).

"В этом году нарушения конституционных прав граждан сократилось на 40 процентов. И процесс согласования, а также возвращения дела на дополнительное расследование уменьшилось на 30 процентов", - резюмировал министр.

Ранее Ерлан Тургумбаев рассказал, на сколько поднимут зарплату казахстанским полицейским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941123-skolko-kazahstantsev-polnostyu-doveryayut-politsii-rasskazali-v-mvd/