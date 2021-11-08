На сколько поднимут зарплату полицейским в Казахстане, рассказал Тургумбаев

Иллюстративное фото: ДП СКО

Глава Министерства внутренних дел Казахстана на правчасе в мажилисе рассказал о том, как совершенствуется система оплаты труда полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Тургумбаев отметил, что заработная плата сотрудников очень низкая.

«В этой связи, по поручению главы государства, с 2019 до 2023 года мы поэтапно будем повышать заработную плату сотрудников с 50 до 90%. В этой связи, зарплата сержанта возрастет с 81 тысячи до 101 тысячи, лейтенанта - со 130 до 174 тысяч тенге», - сказал министр.

В материалах к «правчасу» сказано, что в целях повышения привлекательности службы с начала года увеличена заработная плата помощников участковых на 30%.

Наряду с этим, со следующего года зарплата участковых будет повышена на 30%, их помощников – на 7%.

Кроме того, участковым инспекторам с июля 2019 года выплачивается компенсация за аренду жилья. С 1 января этого года в этот перечень включены и их помощники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941038-na-skolko-podnimut-zarplatu-politseyskim-v-kazahstane-rasskazal-turgumbaev/