Коврики с изображением алматинского храма возмутили казахстанцев (фото)

Вознесенский собор. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцев возмутили коврики с изображением Вознесенского кафедрального собора Алматы, которые выставил на продажу один из популярных строительных магазинов.

Одним из первых коврики с изображением Вознесенского кафедрального собора в одном из строительных магазинов обнаружил ключарь храма Александр Суворов.

В описании на сайте магазина говорится, что коврик размером 45 на 75 см можно купить за 1760 тенге.

"Вознесенский Кафедральный собор входит в сотню сакральных мест Казахстана. В этот храм вложены труды и сердца многих людей. Можно не разделять их идеалы, но уважать - непременно.

Как же вы догадались закупить коврики для вытирания ног с христианскими храмами и нашим Собором? Какому менеджеру пришло такое в голову? Чтобы об изображение храма, крестов в буквальном смысле вытирали ноги? - обратился Суворов к продавцам на своей странице в Facebook.

В комментариях под публикацией казахстанцы возмутились выходкой и призвали магазин немедленно снять данные коврики с продажи.

"Это какая-то ошибка! Это даже не маркетинг, не товар, я не понимаю!! Это бред же. Не укладывается в голове: зачем??? Как?", "Это невозможно просто!!! Кошмар!", "Глубоко возмущена, это немыслимое святотатство! Как это возможно изображение храмов с крестами под дверь класть для вытирания ног!", "Это недопустимо!!! Надо остановить это безобразие!!!" - пишут возмущенные казахстанцы.

Вознесенский кафедральный собор внесен в список "Сакральной географии Казахстана" в рамках программы "Рухани Жангыру". Собор был построен зодчим Андреем Зенковым в 1907 году из древесины тянь-шанской ели с применением уникальных технологий того времени, в "бунтарском" стиле русского модерна. Храм за это время выдержал серьезное землетрясение 1911 года, в результате которого немалая часть построек города превратилась в руины, а собор устоял.

В 2019 году в соборе завершилась двухлетняя масштабная реставрация собора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940881-kovriki-s-izobrazheniem-almatinskogo-hrama-vozmutili-kazahstantsev-foto/